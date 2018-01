ZVU Strojírny dodají do Iráku část rafinerie za 83 mil. Kč

Společnost ZVU Strojírny Hradec Králové vypravila na cestu první část zařízení vyrobeného pro rozšíření ropné rafinerie ve městě Basra v Iráku. Další části objemného zařízení budu strojírny expedovat v dalších týdnech. Hodnota kontraktu pro ZVU Strojírny je 82,5 milionu korun. ČTK to řekla mluvčí ZVU Strojírny Karolína Vejrychová. Dodávka je součástí kontraktu firmy Technoexport na rozšíření rafinerie v Basře v hodnotě 135 milionů amerických dolarů (2,9 miliardy korun). ZVU Strojírny i Technoexport jsou součástí skupiny Safichem Group.

Současně s kolonou strojírny vypravily i dva nadrozměrné absorbéry. Transport nádob z Hradce Králové do přístavu v Mělníku, lodí do Hamburku, zaoceánskou lodí do iráckého přístavu Um Qasr a dál na staveniště rafinerie zabere zhruba dva měsíce.