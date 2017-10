Zrušení memoranda o lithiu chtějí ANO, KSČM a SPD

Hnutí ANO, komunisté a hnutí Svoboda a přímá demokracie Tomia Okamury chtějí zrušení memoranda o těžbě lithia s australskou firmou European Metals Holdings (EMH), které podepsal ministr průmyslu a obchodu Jiří Havlíček (ČSSD). Těžbou lithia se budou ve středu zabývat vláda i senát, v pondělí pak mimořádně zasedne Sněmovna. Podle Havlíčka je kauza zpolitizovaná předsedou ANO Andrejem Babišem a KSČM. Vládní KDU-ČSL žádá od ministrů ANO a ČSSD okamžité vysvětlení. Babiš memorandum označil za megatunel, který může skončit miliardami v případné prohrané arbitráži.

Havlíček ale na briefingu v Brně uvedl, že Babiš jako trestně stíhaný politik potřebuje před volbami zakrýt své problémy. Dodal, že on sám se snaží maximálně zapojit stát do připravované těžby a zajistit, aby se vytěžená ruda zpracovala v Česku ideálně do finálního výrobku. V ložisku na Cínovci leží podle současných informací tři procenta světových zdrojů lithia a podobně velké ložisko je v Evropě už jen jedno. Hlubinnou těžbu plánuje společnost Geomet, kterou European Metals Holdings vlastní. Otevřít chce pro tuto těžbu historický důl na cín. Lithium se využívá mimo jiné při výrobě baterií.