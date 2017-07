Češku, zraněnou při pátečním útoku v egyptském letovisku Hurgada, přepravil vrtulník do káhirské nemocnice. Žena podle mluvčí české diplomacie Michaely Lagronové utrpěla zranění na noze a na zádech. Její přítel a dítě budou bydlet na ambasádě, dokud žena nebude schopná návratu do vlasti. V Hurgadě policie zpřísnila bezpečnostní opatření. Útočník, který nožem zabil dvě Němky a zranil čtyři další ženy, včetně zmíněné Češky, podle zatím neověřených zpráv udržoval přes internet kontakty s radikály z organizace Islámský stát (IS). K výslechu byl převezen do Káhiry. Prozatím se ví, že do Hurgady přijel v pátek a až tam si koupil nůž, jímž pak útočil. Koupil si také vstupenku na pláž u jednoho z hotelů, tam pobodal tři ženy a pak přešel na jinou pláž a zaútočil na další tři ženy.

Kancelář, s níž cestovala Češka zraněná při útoku v Hurgadě, nabídla svým klientům v oblasti dřívější návrat do ČR. Dva lidé toho využili, několik dalších nabídku zvažuje. Místopředseda Asociace cestovních kanceláří ČR Jan Papež ČTK sdělil, že nyní je v Egyptě více než 3000 českých turistů, z toho v Hurgadě zhruba 700.