Češku, zraněnou při pátečním útoku v egyptském letovisku Hurgada, přepravil vrtulník do káhirské nemocnice. Žena podle mluvčí české diplomacie Michaely Lagronové utrpěla zranění na noze a na zádech. V Hurgadě policie zpřísnila bezpečnostní opatření. Útočník, který nožem zabil dvě Němky a zranil čtyři další ženy, včetně zmíněné Češky, podle zatím neověřených zpráv udržoval přes internet kontakty s radikály z organizace Islámský stát (IS). K výslechu byl převezen do Káhiry. Motiv jeho činu je stále nejasný.

Kancelář, s níž cestovala Češka zraněná při útoku v Hurgadě, nabídla svým klientům v oblasti dřívější návrat do ČR. Dva lidé toho využili, několik dalších nabídku zvažuje.