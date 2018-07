Zpravodajství věří podle studie v Česku jen před 30 procent lidí

Důvěra lidí ve zpravodajství zůstává už několik let nízká, věří mu jen méně než polovina lidí, v České republice je to jen 31 procent obyvatel. Vyplývá to z nejnovějšího průzkumu institutu Oxfordské univerzity (RISJ) provedeném ve 37 zemích světa. Podle něj věří lidé nejvíce veřejnoprávním televizím a nejméně novým výhradně elektronickým médiím či bulvárním novinám.

Největší důvěru ve zprávy médií mají ve Finsku a v Portugalsku, kde jim věří 62 procent dotázaných. Nejméně věří médiím Korejci a Řekové (pouze čtvrtina obyvatel). Ze skupiny českých médií, které dotazovaní hodnotili, dostal nejlepší známku za důvěryhodnost zpravodajský kanál České televize ČT24. Jen s malými rozdíly za ním skončily Radiožurnál Českého rozhlasu a Hospodářské noviny.