Zpráva: Ve vzdělávání se dál objevuje diskriminace romských dětí

V Česku se i po nastartování inkluze ve vzdělávání objevuje diskriminace romských dětí. Nepřesouvají se sice už do takzvaných zvláštních škol, učí se ale často odděleně v romských třídách či školách. Uvádí to výroční zpráva o stavu lidských práv za loňský rok, kterou by měla v pondělí projednávat vláda. Dokument upozorňuje i na násilí na dětech, velký počet chlapců a děvčat v dětských domovech a nedostatečný ohled na názor dětí. Poukazuje mimo jiné i na propast ve výdělcích žen a mužů či na nerovný přístup lidí z menšin k bydlení.