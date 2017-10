Zpráva o hazardu: Přibývá závislých na hraní, je jich až 120.000

V Česku přibývá lidí se závislostí na hraní automatů, internetových hazardních her či na sázení. Podle odborných odhadů jich loni mohlo být až 120.000. Problémy s hraním mohlo mít přes půl milionu Čechů a Češek. Celkem lidé v hazardních hrách minulý rok prohráli 39,3 miliardy korun. Průměrný dluh hráče dosahoval 1,2 milionu korun. Uvádí to výroční zpráva o hazardním hraní za rok 2016, kterou zveřejnilo Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti. V roce 2014 bylo problémových hráčů 440.000, závislých pak kolem 100.000. Podle výsledků jedné z metod problémy s hraním mohou mít čtyři procenta mužů a 0,8 procenta žen. Podle výzkumu mezi lékaři zhruba desetinu závislých tvoří děti a mladí do 18 let. Výrazně víc hrají chlapci, nejčastěji sázejí na internetu. Dívky volí spíš loterie. Hraní je nejčastější u učňů, nejméně časté u gymnazistů. Podle zprávy patologický hráč loni dlužil průměrně 1,2 milionu korun. V roce 2015 byla částka poloviční. "Někteří hráči mají dluhy i v řádu desítek milionů korun," podotkli autoři.

Maximální sázka u automatů činí sto korun v herně a tisíc korun v kasinu a on-line, maximální výhra v herně je 50.000 korun a v kasinu a na internetu půl milionu. Za hodinu je v herně možné prohrát až 45.000 korun, na webu a v kasinu až 450.000 korun. Minimální interval mezi hrami jsou dvě vteřiny, to je až 1800 her za hodinu. Po 120 minutách hry musí být pauza aspoň 15 minut. Ministerstvo financí bude mít rejstřík lidí, kteří nebudou moci hrát. Měli by to být příjemci dávek, léčení hráči či lidé v úpadku. Léčba závislosti na hraní je v Česku podle zprávy málo dostupná. Mezi lety 2004 až 2015 se v psychiatrických ambulancích léčilo ročně kolem 1300 až 1500 hráčů a hráček.