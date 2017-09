Zlínské divadlo uvede ke vzniku Československa hru Masaryk-Štefánik

Městské divadlo Zlín v příští sezoně připomene sto let od založení Československa hrou nazvanou Masaryk - Štefánik. Nyní ji pro tuto scénu píše slovenský dramatik Peter Pavlac. Uvedl to nový umělecký ředitel divadla Patrik Lančarič, který se ujme režie. "Měl by to být příběh o zakladatelích Československa, T. G. Masarykovi a Milanu Rastislavovi Štefánikovi. Bude to jakási rekonstrukce jejich příběhu, i jejich vztahu učitele se žákem," uvedl Lančarič. Premiéra hry by měla být za rok, na začátku nové divadelní sezony.