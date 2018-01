Zesnulá zpěvačka Věra Špinarová bude mít v centru Ostravy sochu

Loni zesnulá zpěvačka Věra Špinarová bude mít v Husově sadu v Ostravě sochu v životní velikosti. Radní centrálního městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz schválili zadání na zpracování tohoto uměleckého díla. ČTK to řekla mluvčí radnice Jana Pondělíčková. Socha by měla být hotova na podzim, stát by měla přibližně 600.000 korun.

Dílo vytvoří sochař David Moješčík. V předvečer Štědrého dne byla na Jiráskově náměstí v centru Ostravy odhalena i jeho bronzová socha ztvárňující hudebního skladatele Leoše Janáčka s liškou Bystrouškou v náručí. . Moješčík už v Ostravě vytvořil například sochu Levitace, je také spoluautorem pomníku Operaci Anthropoid v Praze.