Zemřela válečná veteránka Kvapilová, bojovnice od Sokolova

Ve věku 95 let zemřela česká válečná veteránka Marie Kvapilová, která se mimo jiné účastnila za druhé světové války na východní frontě bojů u Sokolova. Na svých internetových stránkách o tom informovalo ministerstvo obrany. Kvapilová podle ministerstva zemřela 22. září, pohřeb se uskuteční v pátek v Praze Strašnicích. Kvapilová se v červenci 1942 se stala příslušnicí 1. československého samostatného praporu. Jako zdravotnice se účastnila závěrečných bojů u Sokolova, kde byla raněna do nohy. Poté se do bojových operací v sovětském svazu zapojila jako telegrafistka spojovací roty. Ukrajinské Sokolovo bylo prvním místem bojového nasazení československé bojové jednotky v SSSR. U Sokolova se poprvé v historii československé armády do bojů zapojily i ženy.