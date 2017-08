Ve věku 94 let zemřela novinářka Slávka Peroutková, třetí žena spisovatele a novináře Ferdinanda Peroutky. ČTK to sdělila Peroutkova vnučka Terezie Kaslová. V exilu společně pracovali pro rozhlasovou stanici Svobodná Evropa, po listopadu 1989 se vrátila do Československa a zasloužila se o návrat Peroutkova díla do českého povědomí. Stála také u vzniku Ceny Ferdinanda Peroutky, která oceňuje práci českých novinářů.