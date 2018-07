Zemřela první polistopadová ministryně spravedlnosti Dagmar Burešová

V sobotu ve věku 88 let zemřela první polistopadová ministyrně spravedlnosti Dagmar Burešová. Informaci potvrdila Česká advokátní komora. Burešová zastupovala například Libuši Palachovou v jejím procesu s komunistickým poslancem Vilémem Novým, který pronášel lživé teorie ohledně smrti jejího syna Jana Palacha. V období normalizace zastupovala kolem sta osob stíhaných totalitním režimem. Mezi nimi byl například i Milan Kundera, Ivan Medek nebo Karel Kyncl.

Do roku 1992 byla Burešová i předsedkyní národní rady. V roce 2007 byla uvedená do právnické síně slávy. "O víkendu odešla do právnického nebe první dáma české justice JUDr. Dagmar Burešová. Výjimečná advokátka, první porevoluční ministryně spravedlnosti, předsedkyně České národní rady... Čest její památce!" uvedla na twitteru advokátní komora.