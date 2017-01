Zprávy Zemřela dlouholetá šéfka Konfederace politických vězňů Kavalírová

21-01-2017 08:31 | Martina Bílá

Ve věku 93 let v pátek v Pardubicích náhle zemřela dlouholetá předsedkyně Konfederace politických vězňů (KPV) Naděžda Kavalírová. ČTK to řekla její dcera Blanka Matějíčková. V období komunismu Kavalírová strávila několik let ve vězení. Po listopadu 1989 se zasloužila o řešení otázek odškodnění politických vězňů a podílela se na přípravě legislativních návrhů v této oblasti. Poslední rozloučení s Naděždou Kavalírovou bude v pátek 27. ledna od 13:00 v Bazilice Nanebevzetí Panny Marie na pražském Strahově.

Počasí 21-01-2017 08:36 | Martina Bílá Většinou jasno. Místy zataženo nízkou oblačností, zejména na severovýchodě a jihu Čech, ojediněle slabé sněžení. Teploty -5 až -1 stupeň Celsia.

Meteorologové kvůli polétavému prachu vyhlásili v Praze regulaci 21-01-2017 08:34 | Martina Bílá Meteorologové kvůli vysoké koncentraci polétavého prachu vyhlásili v Praze signál regulace. Platí od dnešního časného rána do odvolání, oznámil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Magistrát žádá řidiče automobilů, aby nevyjížděli. Kvůli velmi špatné smogové situaci není vhodný pobyt venku pro malé děti, starší lidi a lidi s chronickými dýchacími potížemi a srdečním onemocněním. Fyzicky náročných aktivit pod širým nebem by se měli vyvarovat i zdraví dospělí.

Sport 21-01-2017 08:32 | Martina Bílá Česká tenistka Barbora Strýcová zvítězila ve třetím kole grandslamového turnaje Australian Open nad Francouzkou Caroline Garciaovou ve dvou setech 6:2 a 7:5. V dalším kole se utká buď se světovou dvojkou Serenou Williamsovou, nebo s další Američankou Nicole Gibbsovou, uvedla agentura Reuters.

Merkelová: Duch česko-německé deklarace je stále živý 21-01-2017 08:31 | Martina Bílá Kancléřka Angela Merkelová ocenila česko-německou deklaraci z roku 1997, jejíž duch je podle ní stále živý. Dokument přispěl k tomu, že se Češi a Němci stali dobrými sousedy a přáteli. Nedávno Praha s Berlínem stvrdila pokračování činnosti Česko-německého fondu budoucnosti.



"Dnes můžeme s vděčností a hrdostí pozorovat, že duch deklarace zůstává živý," uvádí se v prohlášení předsedkyně německé vlády, které zveřejnil její úřad. Němci a Češi jsou díky dokumentu již dlouho "dobrými sousedy a blízkými přáteli".

Zelení na sjezdu rozhodnou o úpravách svého programu 21-01-2017 08:29 | Martina Bílá Strana zelených dnes zahájí dvoudenní sjezd v Hradci Králové. První den věnuje úpravám svého dlouhodobého politického programu. V neděli pak zahájí kampaň pro volby do Sněmovny a představí svou stínovou vlády. V ní se objeví i někteří z podporovatelů zelených.

V českých aukcích se prodávala díla zahraničních malířů 20-01-2017 16:45 | Milena Štráfeldová Na českém aukčním trhu se loni prodala téměř dvacítka děl zahraničních umělců za cenu přes milion korun. Objem peněz, které za tato díla sběratelé utratili, výrazně zvýšil olej Oskara Kokoschky Žáby, který byl v listopadu prodán za 36,25 milionu korun bez aukční přirážky a stal se druhým nejdražším obrazem roku. Převážně se vysoké částky za zahraniční umělce týkají 19. a 20. století, za vysokou cenu byl ale také prodán barokní obraz s biblickým výjevem.

Čeští instruktoři pojedou do Iráku 20-01-2017 16:43 | Milena Štráfeldová Česko plánuje vyslat pět policejních instruktorů do Iráku, kde se budou podílet na výcviku zdejších bezpečnostních sil. Jejich mise by mohla začít v únoru a potrvá do konce roku 2018. Náklady se odhadují na 20 milionů korun. Ministr vnitra Milan Chovanec (ČSSD) o tom bude na jednom z příštích jednání informovat vládu.

V Plzni pokračuje přestavba nádraží 20-01-2017 16:41 | Milena Štráfeldová Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) zahájila třetí etapu přestavby hlavního vlakového nádraží v Plzni. Její hlavní částí bude oprava dvou stoletých železničních mostů. Stavba za více než 1,35 miliardy korun, z nichž zhruba dvě třetiny hradí EU, potrvá 1,5 roku. Metrostav a OHL ŽS začaly s přeložkami sítí a trolejbusové trati pod mosty, pracuje na tom stovka lidí.