Zprávy Zemřela dlouholetá předsedkyně Konfederace politických vězňů Kavalírová

21-01-2017 08:31 | Martina Bílá

Ve věku 93 let v pátek v Pardubicích náhle zemřela dlouholetá Konfederace politických vězňů (KPV) Naděžda Kavalírová. ČTK to řekla její dcera Blanka Matějíčková. V období komunismu Kavalírová strávila několik let ve vězení. Po listopadu 1989 se zasloužila o řešení otázek odškodnění politických vězňů a podílela se na přípravě legislativních návrhů v této oblasti. Poslední rozloučení s Naděždou Kavalírovou bude v pátek 27. ledna od 13:00 v Bazilice Nanebevzetí Panny Marie na pražském Strahově.

Zpravodajský souhrn, který nabízíme každý večer od cca. 20 hodin, najdete zde.

Časopis ABC mladých techniků a přírodovědců vyšel před 60 lety 21-01-2017 14:12 | Martina Bílá Před 60 lety, 22. ledna 1957, vyšlo první číslo oblíbeného časopisu ABC. Znají jej celé generace dětí - někdo si vzpomene na komiksy, jiný na papírové vystřihovací modely (lodí, aut, nejrůznějších zvířat i budov), dalším se vybaví kluby, které populární "Abíčko" kdysi organizovalo. Časopis, určený dětem ve věku mezi deseti a 15 lety, prošel během své existence řadou změn, obsah se hlavně v posledních letech přizpůsobil měnícímu se vkusu.

Počasí 21-01-2017 08:36 | Martina Bílá Většinou jasno. Místy zataženo nízkou oblačností, zejména na severovýchodě a jihu Čech, ojediněle slabé sněžení. Teploty -5 až -1 stupeň Celsia.

Regulace kvůli smogu platí v pěti krajích, na Třinecku už ne 21-01-2017 08:34 | Martina Bílá V Praze, Středočeském a Olomouckém kraji se zhoršily rozptylové podmínky natolik, že tam meteorologové vyhlásili signál regulace. Některé průmyslové podniky musí omezit výrobu. Naopak na Třinecku dnes ráno regulaci odvolali. V Pardubickém a Královéhradeckém kraji platí regulace už od pátku, celkem je tedy už v pěti krajích. Důvodem je vysoká koncentrace polétavého prachu v ovzduší. V dalších pěti regionech zůstává v platnosti smogová situace, konkrétně v Moravskoslezském, Zlínském, Jihomoravském, Ústeckém a Plzeňském kraji.

Sport 21-01-2017 08:32 | Martina Bílá Tenistka Karolína Plíšková a Barbora Strýcová postoupily do osmifinále Australian Open. Zatímco turnajová šestnáctka Strýcová zvítězila nad Francouzkou Caroline Garciaovou 6:2 a 7:5, Plíškovová v Melbourne ve večerním duelu otočila zápas s Jelenou Ostapenkovou. Pátá nasazená hráčka už s Lotyškou prohrávala ve třetí sadě 2:5, ale nakonec zvítězila 4:6, 6:0 a 10:8.



Lyžařka Kateřina Smutná vyhrála ve Svatém Mořici La Diagonelu na 50 km klasicky a ovládla druhý závod Ski Classics v dálkových bězích za sebou.

Merkelová: Duch česko-německé deklarace je stále živý 21-01-2017 08:31 | Martina Bílá Kancléřka Angela Merkelová ocenila česko-německou deklaraci z roku 1997, jejíž duch je podle ní stále živý. Dokument přispěl k tomu, že se Češi a Němci stali dobrými sousedy a přáteli. Nedávno Praha s Berlínem stvrdila pokračování činnosti Česko-německého fondu budoucnosti.



"Dnes můžeme s vděčností a hrdostí pozorovat, že duch deklarace zůstává živý," uvádí se v prohlášení předsedkyně německé vlády, které zveřejnil její úřad. Němci a Češi jsou díky dokumentu již dlouho "dobrými sousedy a blízkými přáteli".

Zemřela dlouholetá předsedkyně Konfederace politických vězňů Kavalírová 21-01-2017 08:31 | Martina Bílá Ve věku 93 let v pátek v Pardubicích náhle zemřela dlouholetá Konfederace politických vězňů (KPV) Naděžda Kavalírová. ČTK to řekla její dcera Blanka Matějíčková. V období komunismu Kavalírová strávila několik let ve vězení. Po listopadu 1989 se zasloužila o řešení otázek odškodnění politických vězňů a podílela se na přípravě legislativních návrhů v této oblasti. Poslední rozloučení s Naděždou Kavalírovou bude v pátek 27. ledna od 13:00 v Bazilice Nanebevzetí Panny Marie na pražském Strahově.

V Hradci Králové probíhá dvoudenní sjezd Zelených 21-01-2017 08:29 | Martina Bílá Strana zelených v sobotu změnila své zkrácené označení, přestává používat zkratku SZ a místo toho zavádí Zelení. Straníci se na tom shodli na sjezdu v Hradci Králové. V Hradci se v sobotu koná první den sjezdu Strany zelených, jeho ústředním bodem je schvalování dlouhodobého politického programu strany. Zelení se chtějí zaměřit především na dopravu, boj proti suchu a klimatickým změnám a na nájemní a sociální bydlení.

V českých aukcích se prodávala díla zahraničních malířů 20-01-2017 16:45 | Milena Štráfeldová Na českém aukčním trhu se loni prodala téměř dvacítka děl zahraničních umělců za cenu přes milion korun. Objem peněz, které za tato díla sběratelé utratili, výrazně zvýšil olej Oskara Kokoschky Žáby, který byl v listopadu prodán za 36,25 milionu korun bez aukční přirážky a stal se druhým nejdražším obrazem roku. Převážně se vysoké částky za zahraniční umělce týkají 19. a 20. století, za vysokou cenu byl ale také prodán barokní obraz s biblickým výjevem.

Čeští instruktoři pojedou do Iráku 20-01-2017 16:43 | Milena Štráfeldová Česko plánuje vyslat pět policejních instruktorů do Iráku, kde se budou podílet na výcviku zdejších bezpečnostních sil. Jejich mise by mohla začít v únoru a potrvá do konce roku 2018. Náklady se odhadují na 20 milionů korun. Ministr vnitra Milan Chovanec (ČSSD) o tom bude na jednom z příštích jednání informovat vládu.