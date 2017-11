Zemřel zpěvák Karel Štědrý, proslavil se hitem Mám malý stan

Ve věku 80 let dnes zemřel zpěvák, herec, konferenciér a scenárista Karel Štědrý. ČTK to řekl jménem rodiny Jan Hájek. Štědrý patřil k hlavním představitelům slavné éry české populární hudby 60. let. Působil v Redutě, Semaforu či Rokoku a jeho kariéru lemovalo množství úspěšných písní a hereckých rolí. Mimo jiné má na kontě slavný duet s Waldemarem Matuškou Mám malý stan, známé jsou i jeho hity Písmena nebo Magdaléna. Jako herec se objevil ve filmech Kdyby tisíc klarinetů nebo Ta naše písnička česká.

Štědrý vystudoval železniční stavitelství, toto povolání však nikdy nevykonával. V roce 1959 spoluzakládal divadlo Semafor, kde byl ve stálém angažmá do roku 1962. Poté se na nějakou dobu stalo jeho domovskou scénou divadlo Rokoko. Na počátku 70. let byl zpěvák ale "odejit" z divadla Rokoko a následně vystřídal několik tanečních orchestrů, v roce 1974 pak zakotvil jako zpěvák a konferenciér orchestru Karla Vlacha. Štědrý se uplatnil také jako moderátor v rozhlase a televizi. V pořadu Melodie stříbrného plátna spojil hudební um s celoživotní vášní pro film, uváděl pořad Vysílá Studio A a účinkoval například v Kabaretu u dobré pohody.