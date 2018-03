Zemřel Tomáš Haišman, na vnitru léta vedl odbor migrace

Po těžké nemoci v úterý zemřel někdejší dlouholetý ředitel odboru azylové a migrační politiky ministerstva vnitra Tomáš Haišman. Bylo mu 66 let. Informovaly o tom Lidové noviny a server Aktuálně.cz, kterému to potvrdil bývalý ministr vnitra Milan Chovanec (ČSSD). Loni v létě Haišman z ministerstva vnitra po bezmála čtvrtstoletí odešel, od podzimu se měl stát diplomatickým zástupcem České republiky v Kosovu. Ze zdravotních důvodů už ale do Prištiny neodjel.

Vystudovaný historik a etnograf přišel na vnitro jako odborník na menšiny v prosinci 1992. V devadesátých letech vytvářel zásady českého přístupu k běžencům. Tehdy řešil především velký příliv uprchlíků z Balkánu. Dvacet let řídil odbor azylové politiky s téměř tisícovkou zaměstnanců, donedávna rozhodoval o osudech žadatelů o azyl v tuzemsku. V poslední době se Haišman ostře vyjadřoval o uprchlické vlně do Evropy. Na semináři ve Sněmovně například v říjnu 2016 řekl, že do Evropy přicházejí z islámského světa výhradně ekonomičtí imigranti. Veřejně také kritizoval kvóty Evropské unie na přerozdělení migrantů mezi členské státy.