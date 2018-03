Zemřel spisovatel a scenárista Zdeněk Mahler, bylo mu 89 let

V 89 letech zemřel v sobotu v pražské Ústřední vojenské nemocnici spisovatel a scenárista Zdeněk Mahler. Je autorem desítek knih, filmových i televizních scénářů. Zdeněk Mahler se narodil 7. prosince 1928. Po získání doktorátu na filozofické fakultě Univerzity Karlovy pracoval krátce v rozhlase a na ministerstvu školství a kultury. V té době byl současně dramaturgem Laterny magiky a podílel se na její prezentaci při Expo 58 v Bruselu. Od roku 1960 měl svobodné povolání.

Napsal řadu knih o významných osobnostech domácí i světové kultury, jakým byli Dvořák, Smetana, Mozart, Masaryk či Havlíček. Jako autor či spolupracovník je podepsán pod mnoha filmovými či televizními scénáři, mezi jinými Svatba jako řemen, Nebeští jezdci, Božská Ema, Den sedmý, osmá noc, Amadeus nebo Lidice. Za trvalý přínos pro českou kulturu obdržel roku 2003 od ministra kultury medaili Artis Bohemiae Amicis a v roce 2011 cenu Unie českých spisovatelů.

Osobnost Zdeňka Mahlera nechávala jen málokoho lhostejným. Do povědomí široké veřejnosti dostal v roce 1994 jako průvodce třídílného pořadu Katedrála o třech dějstvích. Seriál a kniha, ve kterých Mahler podal svůj pohled na historii chrámu sv. Víta na Pražském hradě, se objevily právě v době, kdy soudy poprvé rozhodovaly o vrácení katedrály církvi. Není proto divu, že vyvolaly vlnu zájmu, ale i nesouhlasu. Mahler se od té doby už nezbavil nálepky člověka, zaměřeného proti katolické církvi. Od začátku 90. let se stále více zaměřoval na historická témata. Věnoval se životním osudům Alfonse Muchy, Karla Havlíčka Borovského, Antonína Dvořáka či Tomáše Garrigua Masaryka. Televizní pořad obvykle následovala kniha na podobné téma, někdy tomu bylo i naopak. Od části historiků se ale Mahlerovi dostávalo výtek, že je příliš emocionální, on však svůj rozmáchlý rétorický styl zdůvodňoval tím, že televiznímu divákovi jde nejen o suchá fakta, ale i o zábavu.