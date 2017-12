Zemřel malíř Brázda, solitér, který předznamenával trendy

Ve věku 91 let zemřel malíř Pavel Brázda, solitér, který řadu let tvořil v nucené izolaci, a přesto předznamenával umělecké trendy. ČTK to oznámil malířův vnuk Šimon Trlifaj. Brázda patřil navzdory útlaku ze strany komunistického režimu k nejvýznamnějším malířům druhé poloviny 20. století. Malovat začal Brázda již ve 40. letech minulého století v Brně. V roce 1949 byl ale po nástupu komunistické totality z politických důvodů vyloučen z Akademie výtvarných umění v Praze. Spolu se svou manželkou, malířkou a sochařkou Věrou Novákovou, tak následujících 40 let tvořili v izolaci. Brázda se během té doby živil různě - jako ilustrátor knih, ale i jako malíř pokojů nebo topič v kotelně. Z ústraní vystoupil až na začátku 90. let. A v posledních dvou desetiletích zdokonaloval Brázda svá díla pomocí počítače.