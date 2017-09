Zemřel herec Jan Tříska, v sobotu spadl z Karlova mostu

V noci na pondělí zemřel herec Jan Tříska, řekl serveru iDNES.cz herec a režisér Jiří Mádl. Osmdesátiletý Tříska byl od soboty ve vážném stavu v pražské Ústřední vojenské nemocnici poté, co v sobotu spadl z Karlova mostu do Vltavy. Tříska patřil k nejtalentovanějším hercům generace 60. let, po emigraci v 70. letech se prosadil i v Hollywoodu. Po listopadové revoluci v Česku hrál třeba ve Svěrákových filmech Obecná škola a naposledy Po strništi bos. "Je to pravda, bohužel," cituje server Mádla, který má režírovat film Na střeše, v němž měl Tříska hrát hlavní roli. Natáčení bylo odloženo. "Několikrát mi říkal, že vždycky před natáčením chodí čerpat sílu a prosit o štěstí na Karlův most, kde sahá na sochy," řekl České televizi režisér Jiří Mádl. Tříska se podle něj na natáčení filmu Na střeše těšil. Absolvoval už kostýmovou zkoušku. "Dlouho jsme zkoušeli, Honza byl v perfektní kondici. Pořád mě informoval o tom, jak běhá a jak se připravuje s textem," dodal Mádl. Okolnosti Třískova pádu z Karlova mostu nejsou jasné, vyšetřuje je policie.

Oblíbený umělec, který měl vždy blízko k disentu, v roce 1977 emigroval, usadil se v Kalifornii a dokázal prorazit i v Hollywoodu. Ve Spojených státech natočil 44 filmů, z nich dva s Milošem Formanem - Ragtime a Lid versus Larry Flynt. Po jeho odchodu se ho komunistický režim snažil vymazat z povědomí lidí. Filmy či například televizní seriál F. L. Věk, ve kterých hrál, se nesměly vysílat. Po změně režimu v roce 1989 se vrátil do českého povědomí triumfálními výkony v roli krále Leara na jevišti či jako učitel Igor Hnízdo ve filmu Obecná škola. V Česku se po roce 1989 objevil například ve filmech Rok ďábla, Želary a naposled ve snímku Jana Svěráka Po strništi bos. Rád vystupoval na Letních shakespearovských slavnostech či v pražském Divadle Na Jezerce.