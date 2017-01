22-01-2017 09:13 | Martina Bílá

Pavlata prošel na začátku během své kariéry nejprve divadly v Kladně a Mladé Boleslavi, od roku 1969 pak hrál přes 20 let v Praze Na Poříčí v Divadle E.F.Buriana. Po třech sezónách v Divadle ABC se stal v roce 1994 na další téměř čtvrtstoletí členem souboru Činoherního klubu. Jeho nezaměnitelný hlas z něj udělal vyhledávaného rozhlasového a také dabingového herce, namluvil tisíce větších i menších rolí

Ve věku 71 let zemřel po dlouhé těžké nemoci herec, dabér, publicista a pedagog Michal Pavlata. ČTK to sdělil jeho bratr, bývalý senátor Josef Pavlata.

Zpravodajský souhrn, který nabízíme každý večer od cca. 20 hodin, najdete zde.

Ve věku 71 let zemřel po dlouhé těžké nemoci herec, dabér, publicista a pedagog Michal Pavlata. ČTK to sdělil jeho bratr, bývalý senátor Josef Pavlata.



Pavlata prošel na začátku během své kariéry nejprve divadly v Kladně a Mladé Boleslavi, od roku 1969 pak hrál přes 20 let v Praze Na Poříčí v Divadle E.F.Buriana. Po třech sezónách v Divadle ABC se stal v roce 1994 na další téměř čtvrtstoletí členem souboru Činoherního klubu. Jeho nezaměnitelný hlas z něj udělal vyhledávaného rozhlasového a také dabingového herce, namluvil tisíce větších i menších rolí