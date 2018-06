Zemřel generál Vranský, bojoval u Tobruku, létal pro RAF

Po dlouhé nemoci zemřel veterán z druhé světové války Pavel Vranský. Bylo mu 97 let. Vranský, kterého loni v květnu prezident povýšil do hodnosti brigádního generála, pocházel z židovské rodiny žijící v Ostravě a koncem 30. let se chystal k emigraci do Palestiny. Dokonce kvůli tomu odešel z gymnázia a zapsal se na mlékařskou a sýrařskou školu, aby byl v nové domovině co nejprospěšnější, po okupaci Československa ale musel kvůli svému původu ze studií odejít. Spolu se svým otcem odjel do Polska, kde v roce 1939 narukoval do řad Československého legionu. Záhy však padl do sovětského zajetí, ze kterého byl propuštěn až v roce 1941.

Přesunul se s dalšími vojáky na Blízký východ a bojoval v Sýrii a u Tobruku. Pak se přihlási do letectva, kde působil jako palubní radiotelegrafista u 311. československé bombardovací perutě britského královského letectva (RAF). Po válce, zůstal u létání. Krátce působil u vojenské dopravní letky mezi Londýnem a Prahou, v roce 1946 odešel do civilu a nastoupil k Československým aeroliniím, poté až do roku 1970 pracoval na ministerstvu dopravy. Vranský obdržel řadu československý i britských včetně Řádu Tomáše Garrigua Masaryka. V roce 2016 opustil pozici místopředsedy Českého svazu bojovníků za svobodu. Podle aktualne.cz rezignoval, protože ztratil důvěru ve vedení. Svaz se snažil původně tvrdit, že důvodem jeho odchodu je věk. To však Vranský popřel, napsal server.