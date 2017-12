Zemřel František Zahrádka, za totality převedl 11 lidí za hranice

Zemřel člen protikomunistického odboje František Zahrádka. Bylo mu 87 let. Za totality převedl 11 lidí přes hranice. Byl nositelem státního Řádu Tomáše Garrigua Masaryka a obdržel také Cenu Paměti národa. O Zahrádkově pátečním úmrtí informovala na svém facebooku organizace Junák - český skaut. Zahrádka se stal v mládí skautem a prostřednictvím Junáka se později zapojil do odboje.

Zahrádka převedl první skupinu lidí za hranice již krátce po převzetí moci v Československu komunisty, v lednu 1949. Tehdy mu bylo 18 let. Během čtyř ilegálních přechodů převedl do zahraničí 11 lidí. V září roku 1949 byl ale zatčen. Prokurátor pro něho jako pro hlavní postavu odbojové skupiny požadoval trest smrti, vzhledem k nízkému věku pak Zahrádka dostal 20 let vězení. Část trestu si odpracoval v uranových dolech, na svobodu se dostal v roce 1962. Po konci komunistické totality se Zahrádka mimo jiné podílel na vybudování Muzea 3. odboje v Příbrami a Památníku obětem komunismu Vojna u Příbrami.