Zemřel bývalý trenér fotbalové reprezentace Josef Pešice

Ve věku 67 let zemřel Josef Pešice, bývalý trenér české fotbalové reprezentace, Slavie Praha, Teplic či Jablonce. Národní tým vedl dočasně v roce 2013. Fotbalová asociace ČR, pro kterou dosud pracoval jako asistent výběru do 21 let, oznámila, že Pešice podlehl vážné nemoci. Pražský rodák Pešice během hráčské kariéry oblékal dres Tábora, Sparty i Slavie Praha a v sezoně 1977/78 získal s Brnem ligový titul pod vedením trenéra Josefa Masopusta. V československé lize odehrál 327 zápasů a nastřílel 55 gólů. Zahrál si i na Kypru.