Zemřel bavič a bývalý člen kapely Fešáci Josef Mladý

Ve věku 63 let zemřel populární bavič a někdejší spolupracovník country kapely Fešáci Josef Mladý. Přes třicet let vystupoval ve dvojici s Josefem Aloisem Náhlovským. O úmrtí bývalého kolegy na facebooku informovala skupina Fešáci, Náhlovský týdeníku Sedmička řekl, že Mladý byl dlouhodobě nemocný. Josef Mladýod 80. let vystupoval ve dvojici s Náhlovským v hudebně zábavných programech či silvestrovských televizních show. Loni si zahrál v komedii Špindl režiséra Milana Cieslara. Jeho koníčkem bylo létání s ultralehkými letadly a vrtulníky.