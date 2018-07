Zemědělci se mohou podílet na vytváření sítě meteorologických stanic

Vědci z Centra precizního zemědělství České zemědělské univerzity v Praze spolu se společností EMS Brno začali vytvářet síť meteorologických stanic, které by poskytovaly zemědělcům informace o počasí. Nyní hledají další zemědělce, kteří by se do projektu Isidor zapojili, sdělil ČTK Václav Brant z univerzity. Zatím jsou v síti hlavně stanice severozápadně od Prahy, do sběru dat se zapojil také Chmelařský institut v Žatci. Pokud se zemědělci budou chtít zapojit, budou si muset koupit meteorologickou stanici.

V zemědělci v Česku se mohou také zapojit do pomoci s portálem Intersucho, což je společný projekt Ústavu výzkumu globální změny, Mendelovy univerzity v Brně a Státního pozemkového úřadu.