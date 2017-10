Země EU by mohly více kooperovat při výcvikových misích

Státy Evropské unie by mohly už brzy začít těsněji spolupracovat při civilních či výcvikových misích organizovaných na unijním základě. Po jednání summitu Evropské unie o takzvané trvalé strukturované spolupráci v obranné a bezpečnostní oblasti (PESCO) to novinářům řekl český premiér Bohuslav Sobotka. Diskuse premiérů a prezidentů byla shrnutím stavu před tím, než celý projekt spolupráce spustí příští unijní summit v prosinci. "Tady má Česká republika velké zkušenosti a také velký zájem. Patříme mezi země, které se pravidelně angažují v mezinárodních misích," připomněl český ministerský předseda. Posilování unijní spolupráce v obranné a bezpečnostní oblasti zesílilo poté, co se z EU rozhodla odejít Velká Británie.