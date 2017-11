Zemanův lékař označil vyjádření o zmizení cukrovky za laické

Vyjádření prezidenta Miloše Zemana o zmizení cukrovky bylo podle jeho ošetřujícího lékaře laické. Miloslav Kalaš z Nemocnice Na Homolce to řekl serveru Aktuálně.cz a Hospodářským novinám. Snížení glykemie označil za velice pozitivní výsledek, příčinou bylo snížení váhy prezidenta dodržováním striktní diety. Zeman řekl, že mu "odešla cukrovka".

"To bylo laické vyjádření pana prezidenta, který není lékař," řekl ke slovům prezidenta Kalaš. Prezidentovy výsledky glykemie v sobotu činily 5,8 milimolu na litr. "Pravidelným dietním stravováním úmyslně shodil váhu na, dalo by se říct, normu ke své výšce," řekl Kalaš. Zeman v pondělí na tiskové konferenci k prezidentské kandidatuře oznámil, že se mu krátkodobá glykemie snížila pod úroveň, od níž se mluví o cukrovce. "V sobotu mi odešla cukrovka, neboť při posledním měření je hodnota krátkodobé glykemie 5,8 (mmol/l). Lékař i já jsme z toho byli v šoku. No a protože, jak víte, hranice cukrovky je 6,0 (mmol/l), tak po dlouhých a dlouhých letech jsem byl zbaven této choroby patrně proto, protože v poslední době jím velmi často sladká jídla, neboť mně chutnají. Je to trošku paradoxní terapie, ale vyplatila se," řekl. Odmítl také, že by trpěl dnou. Prezident opakovaně uvádí, že trpí neuropatií, kvůli které nemá cit v nohou od kotníků dolů.