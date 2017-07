Blížící se kampaň před druhou přímou volbou českého prezidenta zřejmě udá pravidla pro účast hlavy státu v soutěži s ostatními "řadovými" kandidáty. Podle člena Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí Jana Outlého by proto prezident Miloš Zeman měl zvážit své cesty do krajů v době kampaně, nebo zahrnout náklady na setkání s občany jako bezúplatné plnění do volebního limitu, který činí 50 milionů korun. "Když prezident do krajů v době kampaně jezdit nebude, ušetří tím komplikace úřadu i sobě jako kandidátovi," řekl Outlý. Dodržení rovných pravidel v prezidentské kampani ale podle něj možná rozřeší až soudy.