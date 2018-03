Zemana urazilo vyjádření Klausova institutu k inauguračnímu projevu

Prezidenta Miloše Zemana hluboce urazila věta Institutu Václava Klause, že kritika miliardáře Zdeňka Bakaly nepatřila do inauguračního projevu. Prezident to řekl v televizi Barrandov. Bakala je podle Zemana celostátní problém. Institut, který založil Zemanův předchůdce v nejvyšší ústavní funkci, k projevu uvedl, že Zeman v něm dal průchod své mstivosti a posvátnost chvíle poskvrnil skrytým vyrovnáváním si svých osobních účtů. Institut se v komentáři k Zemanovu inauguračnímu projevu pozastavil mimo jiné nad tím, že se v něm nenašlo zamyšlení nad hodnotovou krizí západoevropské civilizace, ale do televizního přímého přenosu se dostal Bakala. "I zde Zeman neovládnul sám sebe a nepochopil, že inaugurační projev je jiný žánr než beseda s občany v Ostravě," napsal člen správní rady institutu Ivo Strejček.

"Institut Václava Klause reagoval na Bakalu. Já nevím, jestli je tento institut spojen se Zdeňkem Bakalou. Nicméně věta, že o tom mám mluvit v Ostravě, a nikoli v Praze, mě hluboce urazila, protože Bakala je celostátní problém, nikoli pouze ostravský problém," reagoval Zeman. V inauguračním projevu prezident minulý týden Bakalu obvinil z rozsáhlé hospodářské kriminality v uhelné společnosti OKD a označil ho za velkou skvrnu. Bakala se k projevu nechtěl vyjadřovat.