Zemana do Ruska doprovodí rekordní podnikatelská mise

Prezidenta Miloše Zemana při blížící se návštěvě Ruska doprovodí zástupci více než 120 českých firem. Delegaci hlavy státu a zástupce podnikatelů na východ dopraví tři letadla. Jak sdělila mluvčí Svazu průmyslu a obchodu Eva Veličková, půjde o největší podnikatelskou misi za 25 let. Zeman v Rusku navštíví Soči, Moskvu a pravděpodobně Jekatěrinburg, podnikatelé pojedou jen do hlavního města a Jekatěrinburgu. Podnikatelská mise je naplánována od 21. do 24. listopadu. První den se setkají se Zemanem, který do Ruska pravděpodobně odletí dřív. Poté se v Moskvě uskuteční velké byznysové fórum, kterého se zúčastní i český prezident. Podnikatelé si cesty s českými politiky musí platit. Podle informací ČTK byla v tomto případě záloha stanovena asi na 70.000 korun. Zeman se měl původně setkat v Moskvě s Vladimirem Putinem. Ruský prezident ho nakonec pozval do Soči, což Zeman označil za vyznamenání. V letovisku Soči je rezidence, kterou ruský prezident využívá. V Moskvě by se Zeman měl zúčastnit například otevření výstavy Poklady Pražského hradu.