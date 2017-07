Prezident Miloš Zeman nesouhlasí s názorem, že jsou jeho návštěvy krajů předvolební kampaní. Nevidí důvod, proč by se měl vzdát setkání s obyvateli. Řekl to v rozhovoru pro Český rozhlas Radiožurnál v reakci na mínění člena Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí Jana Outlého. Zeman by měl podle něho zvážit své cesty do krajů v době kampaně, nebo zahrnout náklady na setkání s občany jako bezúplatné plnění do volebního limitu, který činí 50 milionů korun. Zeman zdůraznil, že pokud by začal jezdit do krajů nyní, mohla by to být kampaň, ovšem on regiony navštěvuje od začátku výkonu mandátu. Za kampaň své výjezdy nepokládá taky kvůli tomu, že nikoho nevyzývá k tomu, aby ho v prezidentské volbě příští rok volili.