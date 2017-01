Zprávy Zeman trvá na nominaci Srpa do Etické komise

26-01-2017 16:35 | Martina Bílá

Prezident Miloš Zeman trvá na nominaci Karla Srpa do Etické komise pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu. Prohlásil to na závěr své návštěvy Plzeňského kraje. Premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) odmítl Srpovu nominaci spolupodepsat s odůvodněním, že Srp spolupracoval s StB. Tuto skutečnost sdělili také například písničkář Jaroslav Hutka, Miroslav Vodrážka z Centra pro dokumentaci totalitních režimů nebo bývalí aktivisté a členové výboru Jazzové sekce. Srp se po sametové revoluci objevil v neoficiálních seznamech spolupracovníků StB, soud ale rozhodl, že tak byl evidován neoprávněně. Zeman zopakoval, že Srp byl před rokem 1989 vězněn, stál v čele Jazzové sekce, která vydávala i neoficiální literaturu a byl na snídani disidentů s tehdejším francouzským prezidentem Françoisem Mitterrandem. Připomněl také, že mu soud dal zapravdu ve sporu o evidenci v seznamech spolupracovníků StB. Všechny tyto důvody vedou prezidenta k tomu, aby na Srpově nominaci do Etické komise trval.

Ptačí chřipku v Řitovízi způsobila asi kontaminovaná sláma 26-01-2017 17:20 | Martina Bílá Ptačí chřipku v Řitovízi na Strakonicku pravděpodobně způsobila kontaminovaná sláma, kterou chovatelé podestlali kachnám. Veterinární správa kvůli nákaze utratila 6500 kachen z chovu. Ohnisko nákazy je desátým evidovaným místem v Česku, celkem jich je jedenáct. V Řitovízi však jde poprvé o velkochov.

Alšova galerie připomene malíře Troupa a jeho Paříž 26-01-2017 17:19 | Martina Bílá Malíře Miloslava Troupa připomíná Alšova jihočeská galerie (AJG). V českobudějovickém Wortnerově domě otevřela výstavu Paříž, Paříž, která přináší kolem 40 prací a vznikla ke stému výročí autorova narození. ČTK to řekl ředitel galerie Aleš Seifert. Kolekce přináší obrazy, jež Troup namaloval při studijním pobytu v Paříži v letech 1945 až 1949. Čtyři roky ve městě nad Seinou ho silně ovlivnily. Miloslav Troup (1917 - 1993), rodák z Hořovic u Berouna, chodil na obecnou školu v Hluboké nad Vltavou. Jako dospělý žil v Praze, ale oblíbil si jižní Čechy. V roce 1966 získal cenu UNESCO za nejlepší ilustrace na frankfurtském knižním veletrhu a šestkrát ilustrátorskou cenu v celostátní soutěži Nejkrásnější kniha.

Počasí v pátek 26-01-2017 16:03 aktualizováno | Martina Bílá Jasno. Místy zataženo nízkou oblačností, zejména v jihozápadní polovině území. Teploty -4 až 0 °C.

Obraz české malířky Toyen zakoupila Skotská národní galerie 26-01-2017 14:27 | Martina Bílá Obraz české malířky Toyen koupila do svých sbírek Skotská národní galerie v Edinburghu. Vrcholná surrealistická malba Poselství lesa z roku 1936 se před dvěma lety neúspěšně dražila v Sotheby’s s odhadem až milion liber (asi 35 milionů korun). Nyní byl obraz zakoupen za cenu kolem 600.000 dolarů (15,3 milionu korun), uvádí server Artplus.cz, který se specializuje na trh s uměním. Poselství lesa je dosud nejrozměrnějším Toyeniným plátnem, které se objevilo na trhu. Znázorňuje tajemnou divokou bytost, jež v pařátech svírá utrženou ženskou hlavu. Je prvním dílem Toyen, které se dostalo do britských veřejných kolekcí.

Chovanec v EU opět odmítl automatické spuštění kvótového systému 26-01-2017 14:26 | Martina Bílá Český ministr vnitra Milan Chovanec na jednání se svými kolegy z ostatních zemí Evropské unie na Maltě zopakoval stanovisko vlády, že povinné automatické spuštění systému uprchlických kvót je pro ni nepřijatelné. Chovanec o tom informoval prostřednictvím twitteru. Eurokomisař pro vnitro a migraci Dimitris Avramopulos k neformální schůzce ministrů vnitra EU naopak řekl, že doufá, že konečně najdou společnou shodu ohledně solidárního přerozdělování uprchlíků.

Vodárny: Liberecko ztrácí kvůli dolu v Polsku vodu 26-01-2017 14:22 | Martina Bílá Připravované rozšíření dolu Turów v Polsku ohrožuje zásoby pitné vody na Liberecku, uvedli na tiskové konferenci zástupci vodáren. Zejména v obcích v oblasti Frýdlantu, Hrádku nad Nisou a Chrastavy už dnes studně a potoky vysychají a s prohloubením dolu se to podle odborné studie bude zhoršovat. Studie poukazuje na to, že na řešení akutního nedostatku pitné vody pro 30.000 lidí bude v nejbližších letech třeba miliarda korun, a pokud se naplní černé scénáře, tak stamiliony navíc. Obce i vodárenské společnosti teď chtějí, aby s financováním pomohl stát. Samy na to peníze nemají, znamenalo by to výrazně zdražit vodu.

Babiš: Daňová Kobra zachránila za tři roky 7,66 mld Kč 26-01-2017 12:41 | Martina Bílá Speciální jednotka Daňová Kobra zabránila od svého založení před třemi lety daňovým únikům za 7,66 miliardy korun. Za loňský rok zachránila státnímu rozpočtu kolem 3,4 miliardy Kč. Na tiskové konferenci Celní správy v Jílovišti u Prahy to řekl ministr financí Andrej Babiš (ANO). Připomněl, že podobný tým funguje také na Slovensku. Spolupracují v něm policisté, celníci a finanční správa. Vedle Daňové Kobry funguje také Hazardní Kobra, která se zaměřuje na potírání nelegálního hazardu.

Vzdušný prostor nad Českem loni využilo o sedm pct. více letadel 26-01-2017 11:20 | Martina Bílá Český vzdušný prostor využilo v loňském roce téměř 837.000 letadel. Meziročně dispečeři zaznamenali zhruba sedmiprocentní nárůst přeletů. Počet přeletů stoupá dlouhodobě. Za posledních 14 let se zdvojnásobil. V tiskové zprávě o tom informovalo Řízení letového provozu (ŘLP). Ještě o procento vyšším tempem loni rostl objem takzvaných přeletových jednotek, které jsou významné pro příjem leteckých dispečerů. Tento ukazatel zohledňuje hmotnost letadel a délku trasy, po kterou je tuzemští dispečeři navigují. Největším zákazníkem ŘLP podle počtu letových jednotek zůstává i nadále Lufthansa před společnostmi Emirates a Turkish Airlines. Největší počet přeletů zaznamenali dispečeři během léta, vůbec nejsilnější provoz byl v červenci, kdy přes Česko letělo téměř 88.000 letadel. Vůbec nejvíc pak 30. července, kdy dispečeři na českém nebi navigovali více než 3000 letů.