Zeman svolá po volbách Sněmovnu s využitím maximální lhůty

Zasedání Sněmovny prezident Miloš Zeman po volbách svolá s využitím maximální třicetidenní lhůty, kterou mu ústava umožňuje. Chce tak získat co nejvíce času na diskusi parlamentních stran a hnutí. Po 28. říjnu se sejde postupně s vedením všech subjektů, které se dostanou do Poslanecké sněmovny. Zeptá se na jejich názor na politickou strukturu po volbách. Zeman to řekl na tiskové konferenci ve Zbirohu na Rokycansku na závěr své cesty po Plzeňském kraji. Svolání zasedání Sněmovny až 30. den po volbách znamená, že týž den začne ustavující schůze dolní komory. Stát by se tak mělo v pondělí 20. listopadu.