Zeman si přeje investice a aktivitu stran v povolebních jednáních

V české ekonomice a společnosti převážily podle prezidenta Miloše Zemana v letošním roce radostné zprávy. Zeman ve vánočním poselství zmínil mimo jiné hodnocení britského Institutu pro hospodářství a mír, v jehož žebříčku se ČR letos umístila jako šestá nejmírumilovnější země na světě, nízkou nezaměstnanost a zadluženost, a naopak vysoký ekonomický růst v České republice. Přál by si vyšší veřejné investice a valorizaci penzí, naopak méně peněz by mělo jít na dávky lidem, kteří odmítají pracovat. Zeman také navrhuje zeštíhlení státního aparátu, propuštění úředníků by podle něj prospělo soukromému sektoru i státnímu rozpočtu.

Zeman vyzval strany k povolebnímu jednání. Strany by podle něj neměly vyčkávat, ale o povolebním uspořádání aktivně jednat. Druhý pokus o sestavení vlády by se podle Zemana mohl uskutečnit v únoru. Odmítl současně konání předčasných voleb. Považoval by je za výsměch občanům, kteří ve volbách rozdali karty a na rozdíl od politiků je nelze vyměnit.