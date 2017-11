Zeman si od KSČM vyslechl podmínky pro podporu Babišovy vlády

Předseda KSČM Vojtěch Filip v Lánech s prezidentem Milošem Zemanem debatoval o podmínkách, za kterých by mohla strana podpořit menšinovou vládu, kterou skládá šéf hnutí ANO Andrej Babiš. Komunisté trvají na zákonu o obecném referendu, čtyřletém programu trvalého zvyšování minimální mzdy a na ochraně přírodního bohatství. Ostatní ze sedmi základních podmínek jsou podle Filipa předmětem jednání. Odhadl, že Babiš by se mohl o důvěru Sněmovny ucházet do Vánoc. Dalším tématem schůzky se Zemanem byla podle Filipa ustavující schůze Sněmovny a obsazení jejích výborů. KSČM také zopakovala, že do čela Sněmovny podporuje kandidáta ANO Radka Vondráčka. Zeman postupně zve do Lán zástupce všech sněmovních stran.