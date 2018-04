Zeman si je jistý, že se podaří sestavit vládu do konce června

Prezident Miloš Zeman si je jistý, že se napodruhé podaří sestavit vládu do konce června. Podle něj jsou už jen dvě možnosti vládního uspořádání: menšinová koalice ANO a ČSSD podporovaná KSČM, nebo jednobarevná vláda hnutí ANO, kterou by podpořily KSČM a SPD. Zeman to řekl v rozhlasové stanici Frekvence 1. Zeman se dnes setkal s premiérem v demisi Andrejem Babišem (ANO), který jednání o sestavení vlády vede. Po schůzce řekl, že není na něm, aby vládu sestavoval. Ať mu Babiš přinese jakoukoli ze dvou zmíněných variant, podepíše ji. Babiš by chtěl do konce příštího týdne dojít k dohodě s ČSSD o rozdělení resortů v případné koaliční vládě. Program možné koalice už je dohodnutý a není důvod rozhovory dál protahovat.