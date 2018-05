Zeman se zastal Polska ve sporu o kácení v Bělověžském pralese

Prezident Miloš Zeman se zastal Polska v otázce sporu s Evropskou komisí o kácení v chráněném Bělověžském pralese. Každá země má mít podle českého prezidenta právo nakládat se svými surovinovými zdroji, a to včetně lesa. Zeman to řekl ve Varšavě na tiskové konferenci po setkání s polským prezidentem Andrzejem Dudou. Pozval ho na návštěvu České republiky, přijmout ho chce v Lánech. Oba prezidenti podle Zemana mluvili o pokusech rozvrátit visegrádskou skupinu a vnutit jí vůli Evropské komise v některých věcech, které narušují princip subsidiarity. Zeman podotkl, že každá země má mít právo rozhodovat o svých vnitřních záležitostech, a to včetně práva nakládat s vlastními surovinovými zdroji, tedy i lesem. Evropská komise podala na Polsko loni v létě žalobu za jeho lesnické zásahy a rozsáhlou těžbu v chráněném pralese. Unijní soud jí dal v polovině dubna za pravdu. Debata se vedla také ohledně otázek společného rozpočtu Evropské unie a příštího finančního rámce EU.

Zeman byl v prezidentském paláci ve Varšavě přijat s vojenskými poctami. Nejprve se setkaly prezidentské páry, následovalo jednání hlav obou států a jejich kancléřů. Před tiskovou konferencí se pak sešly národní delegace. Polsko je druhou zemí, kterou Zeman navštívil po svém znovuzvolení. V dubnu byl na Slovensku.