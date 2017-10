Zeman se za výroky o anexi Krymu omlouvat nebude

Prezident Miloš Zeman se za svoje výroky o ruské anexi ukrajinského poloostrova Krym omlouvat nebude. Uvedl to v pořadu TV Barrandov Týden s prezidentem. Podle něj šlo o osobní názor, za nějž se nikdy neomlouvá. Zeman označil v úterý v Parlamentním shromáždění Rady Evropy anexi Krymu za "fait accompli", tedy hotovou záležitost. Anexe byla podle Zemana protiprávní, Ukrajině ale poradil, aby se s Moskvou dohodla na kompenzaci. Představitelé Ukrajiny jeho návrhy ostře odmítli. Prezident dnes v televizi uvedl, že v minulosti již několikrát označil anexi Krymu za protiprávní. "Ale co je podstatné? Krym je v ruském držení a já si nedovedu představit jakoukoli ruskou vládu, která by se vzdala Krymu," doplnil.

Prezident Miloš Zeman si není jist, zda vyhrožování amerického prezidenta Donalda Trumpa Severní Koreji není spíše směšné než produktivní. Na otázku, zda Trump zvládá úlohu nejmocnějšího muže světa, a to i v souvislosti s řešením sporu s KLDR, řekl, že Severní Korea je odporný režim, který nelze potlačit násilím. Zeman zároveň poznamenal, že už dříve řekl, že komando, které by zabilo Kim Čong-una, by mohlo být řešením této situace. "Na tom svým způsobem trvám," podotkl. Média v září informovala o tom, že Jižní Korea plánuje zřídit speciální jednotku určenou mimo jiné k likvidaci vedení Severní Koreje.