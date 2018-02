Zeman se za týden v Lánech sejde s Hamáčkem a Zimolou

Prezident Miloš Zeman se příští úterý odpoledne v Lánech setká s novým předsedou ČSSD Janem Hamáčkem a prvním místopředsedou sociální demokracie Jiřím Zimolou. ČTK to řekl prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček. Již ve středu odpoledne čeká Zemana schůzka s představiteli komunistů a Svobody a přímé demokracie (SPD). Dá se předpokládat, že se zástupci všech tří stran bude prezident mluvit zejména o sestavování vlády s hnutím ANO a o aktuální politické situaci. Hamáček se Zimolou byli zvoleni do čela strany na nedělním stranickém sjezdu v Hradci Králové. Nový předseda strany dal vzápětí najevo, že by rád s hlavou státu udržoval co nejkorektnější vztahy a že by se s ním rád brzy setkal.

Premiér v demisi Andrej Babiš (ANO) zopakoval, že zajištění podpory pro vládu od KSČM a SPD není jeho preferovaná varianta při druhém pokusu o sestavení kabinetu. Upozornil také, že se s SPD rozchází v názoru na vypsání referenda o odchodu z Evropské unie, což SPD označuje za svou zásadní programovou prioritu. Babiš také uvedl, že chce jednat o podpoře vlády s ČSSD, neřekl ale, co by sociálním demokratům byl ochoten nabídnout. Vyloučil také, že by ANO vyhovělo požadavku ČSSD i dalších stran, aby sám ve vládě nebyl, protože ho policie stíhá pro podezření z podvodu. "My jsme jasně řekli, že jediným kandidátem na premiéra za hnutí ANO jsem já. Ať to zkusí už pochopit," řekl směrem k ostatním stranám.