Zeman se v USA setká s korejským prezidentem i Ivanou Trumpovou

Prezident Miloš Zeman se při své nadcházející cestě do USA setká mimo jiné s korejským prezidentem Mun Če-inem. Bude jednat také s generálním tajemníkem OSN Antóniem Guterresem a předsedou Valného shromáždění OSN Miroslavem Lajčákem. ČTK to řekl ředitel zahraničního odboru Pražského hradu Rudolf Jindrák. Zeman v úterý vystoupí s projevem na Valném shromáždění OSN a v pondělí převezme cenu od amerického židovského fondu Gershon Jacobson Jewish Continuity Foundation (GJCF). Při soukromém setkání poobědvá s bývalou manželkou nynějšího amerického prezidenta a rodačkou ze Zlína Ivanou Trumpovou. Do Spojených států Zeman odletí v neděli.