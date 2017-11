Zeman se v Rusku sejde i s Gorbačovem a Medveděvem

Prezident Miloš Zeman se během své návštěvy Ruska setká příští týden s bývalým sovětským prezidentem Michailem Gorbačovem. V Moskvě bude jednat také s ruským premiérem Dmitrijem Medveděvem, řekl na tiskové konferenci Zemanův mluvčí Jiří Ovčáček. Pražský hrad už dříve oznámil, že Zeman návštěvu Ruska zahájí v Soči schůzkou s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Ve středu 22. listopadu se český prezident v Moskvě zúčastní zahájení podnikatelského fóra. Podle Svazu průmyslu a dopravy doprovodí prezidenta na cestě do Ruska v podnikatelské misi zástupci 129 českých firem. Bude to největší podnikatelská delegace Svazu průmyslu a dopravy za 25 let.

Český prezident se v Moskvě zúčastní také slavnostního otevření výstavy Poklady Pražského hradu. Ovčáček již dříve ČTK sdělil, že na výstavě bude vystaven i relikviář ze 14. století či o 200 let starší bronzový svícen ze Svatovítského pokladu. V Moskvě bude vystavena více než stovka předmětů včetně vzácných textilií spojených se svatou Ludmilou a českými královnami. Moskvané uvidí v některém z tamních chrámů i lebku svaté Ludmily.