Zeman: S odstupem času je dobře, že bylo Československo rozděleno

S odstupem času je dobře, že bylo Československo rozděleno, domnívá se prezident Miloš Zeman. Pokud by se tak nestalo, na Slovensku by zůstaly silné nacionalistické skupiny, které by obviňovaly Čechy, že Slováky utlačují. Zeman to řekl serveru Blesk.cz. V sobotu uplynulo 25 let od chvíle, kdy předsedové vítězných stran červnových československých parlamentních voleb Václav Klaus a Vladimír Mečiar zpečetili rozdělení země. K tomu došlo 1. ledna 1993. Zeman řekl, že s odstupem času se dá říct, že asi udělali dobře. ČTK Zeman k výročí prostřednictvím svého mluvčího Jiřího Ovčáčka sdělil, že Česko a Slovensko mají po téměř čtvrtstoletí od rozdělení společného státu mimořádně skvělé a bratrské vztahy. Rána ve vztazích podle něj nezůstala nezahojená, protože obě země vstoupily do Evropské unie a staly se členy širší evropské rodiny.