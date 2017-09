Zeman: Putin mě pozval do Soči, je to vyznamenání

Ruský prezident Vladimir Putin pozval Miloše Zemana na návštěvu do Soči. Český prezident to řekl českým novinářům na tiskové konferenci v New Yorku, kde se zúčastnil všeobecné rozpravy Valného shromáždění OSN. Zeman poznamenal, že pozvání přijal, protože to považuje svým způsobem za vyznamenání. Navštívit chce i další ruské regiony. Původně se mluvilo o tom, že zavítá do Moskvy, Jekatěrinburgu a Tatarstánu. Do Ruska by měl český prezident odletět 20. listopadu.