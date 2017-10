Zeman: Přímo volený prezident má mít silnější pravomoce

Miloš Zeman by chtěl rozšířit pravomoci přímo voleného prezidenta. V pořadu Týden s prezidentem na TV Barrandov řekl, že hlava státu by měla mít zákonodárnou iniciativu a na některá rozhodnutí, například při udělování státních vyznamenání, by už nebyl nutný spolupodpis premiéra. Také by ztížil možnost Poslanecké sněmovny přehlasovat prezidentské veto. Nyní stačí k přehlasování 101 hlasů ve dvousetčlenné Sněmovně, podle současného prezidenta by to mělo být 120 poslanců.

Zeman už letos v březnu uvedl, že by vrátil prezidentovi právo předkládat Parlamentu zákony. Zákonodárnou iniciativu čeští prezidenti ztratili v roce 1993 za éry Václava Havla. Pokud současný prezident na začátku roku obhájí mandát, chce si v dalším volebním období zvát poslance a senátory, kteří by zákony mohli předkládat za něj. V případě zvolení chce také prosazovat povinnou volební účast a možnost voličů sestavovat si vlastní kandidátky i u parlamentních a krajských voleb.