Zeman přijme kandidáta na ministra Pocheho v pátek

Prezident Miloš Zeman přijme kandidáta na ministra zahraničí Miroslava Pocheho (ČSSD) v pátek odpoledne v Lánech. Schůzky s dalšími nominanty Pražský hrad teprve chystá. ČTK to řekl prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček. Zeman vyčítá Pochemu jeho postoje v otázce migrační krize a odmítá ho jmenovat ministrem zahraničí.

S kandidáty na ministry, kteří nejsou členy současné vlády v demisi, se chce začít Zeman scházet od pátku. Své adepty do menšinového kabinetu oznámila sociální demokracie, premiér Andrej Babiš (ANO) své návrhy dosud nepředstavil. Podle předsedy KSČM Vojtěcha Filipa počká právě na výsledek páteční schůzky Pocheho s prezidentem. Poche v neděli ČTK řekl, že na schůzku s hlavou státu se bude připravovat tak, jako by se šel představit jako ministr. Prezident ale již dříve prostřednictvím svého mluvčího oznámil, že europoslance požádá, aby o funkci ve vládě neusiloval. Sociální demokracie odmítá od kandidatury Pocheho upustit, ustoupit nechce ani sám Poche. Zeman mu například vyčítá článek z roku 2015 týkající se přijímání migrantů a uprchlických kvót. Poche ve svém tehdejším textu označil přijetí 525 lidí v rámci kvót za symbolické humanitární gesto, kterému by se ČR neměla vyhýbat.