Prezident Miloš Zeman preferuje menšinovou vládu. Nevidí možnost, jak se nyní dostat ke stabilní většinové vládě, a ani by si ji nepřál. Řekl to v rozhovoru Českému rozhlasu Radiožurnálu. Je přesvědčen, že vláda bude sestavena do prezidentských voleb, tedy do 12. ledna. Je ale podle něj nejisté, zda do té doby získá důvěru Sněmovny.

Zeman chce v úterý pověřit vyjednáváním o sestavení vlády předsedu hnutí ANO Andreje Babiše, který už oznámil, že usiluje o menšinovou vládu.