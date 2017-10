Zeman pověřil Babiše jednáním o sestavení vlády

Prezident Miloš Zeman v Lánech podle očekávání pověřil předsedu hnutí ANO Andreje Babiše jednáním o sestavení vlády. Je to neformální krok, který není zakotven v Ústavě, měl by ale vést k pozdějšímu jmenování Babiše premiérem. Šéf ANO už dal dříve najevo, že by chtěl vytvořit menšinovou vládu. Zeman tento záměr podpořil, pro jmenování Babiše premiérem nebude chtít podpisy většiny poslanců. Podmínku zajištění většiny ve Sněmovně šéfovi ANO nedal, protože hnutí vyhrálo volby s velkým náskokem a Babiše považuje za úspěšného podnikatele i ministra financí. Prezident také oznámil, že by Babiše jmenoval premiérem i podruhé, pokud by jeho první vládě nevyslovila Sněmovna důvěru. Babiš prohlásil, že se bude snažit co nejrychleji sestavit vládu. Do Vánoc chce přijít s programovým prohlášením kabinetu. Za důležité považuje rychle ustavit Sněmovnu, aby bylo možné přijmout zákon o státním rozpočtu a země se vyhnula rozpočtovému provizoriu.