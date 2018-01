Zeman potvrdil, že i druhý pokus k sestavení vlády dostane Babiš

Prezident Miloš Zeman potvrdil, že i další vládu bude sestavovat předseda hnutí ANO Andrej Babiš. Řekl to v TV Barrandov s tím, že jeho prezidentský protikandidát Jiří Drahoš nebude mít příležitost do toho zasáhnout. V případě, že by jako úřadující prezident prohrál ve víkendových volbách, by totiž Zeman jmenoval Babiše premiérem ještě do března, kdy mu končí současný mandát. "V každém případě by to dopadlo tak jako tak, byl by (Babiš) opět premiérem, buď dříve, nebo později," řekl Zeman.

Tým Jiřího Drahoše vzkázal, že výroky Miloše Zemana v televizní debatě nebude komentovat. Vláda Andreje Babiše nedostala minulý týden důvěru sněmovny a následně odhlasovala, že podá demisi. Tu přinese Andrej Babiš prezidentovi ve středu.