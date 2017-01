11-01-2017 14:38 | Zdeňka Kuchyňová

Doba, kterou lidé tráví v důchodu, se v Česku postupně prodlužuje. Za posledních patnáct let se protáhla v průměru o čtyři roky. Dosáhla tak zhruba 24 let. Ženy stráví v penzi průměrně 27,5 roku, muži 19 let. Vyplývá to z údajů důchodové statistické ročenky, kterou zveřejnila Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ). Podle dat Českého statistického úřadu se život prodlužuje. Od počátku tisíciletí se u Čechů doba dožití posunula o víc než čtyři roky, u Češek téměř o tři roky. Věk nástupu do penze se nyní v Česku postupně zvyšuje. Počet starobních důchodců díky tomu neroste tak strmě, přispívá to k udržitelnosti důchodového systému. V roce 1970 byli lidé v důchodu průměrně 11 let. Doba dožití mužů byla podle statistiků 66 let a žen 73 let. Podle výsledků studie Institutu pro demokracii a ekonomickou analýzu (IDEA) Univerzity Karlovy Češi a Češky do důchodu odcházejí hlavně proto, že dosáhli důchodového věku. Podle autorů studie představuje brzký odchod do důchodu pro společnost zbytečnou ztrátu - lidé mají ještě dost sil, mnoho zkušeností i ekonomický potenciál. Zatímco počet pracujících osob nad 60 let v západních zemích klesá postupně, v Česku se propadá náhle s oficiálních důchodovým věkem.