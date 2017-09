Zeman podepsal nové zákony, lidé budou moci žádat o placené ošetřovatelské volno

Sněmovna a Senát si budou moci vzájemně upravovat změny ústavních a volebních zákonů tak, aby mohly dosáhnout shody na jejich podobě. Nově by tak už poslanci nemuseli schválit senátní úpravy těchto norem, pokud by chtěli dosáhnout jejich přijetí. Novinku přinese takzvaný stykový zákon, který podepsal prezident Miloš Zeman. Prezident podepsal také novelu zákona, která umožňuje lidem z nemocenským pojištěním využít až tříměsíční placené volno na péči o vážně nemocné příbuzné nebo novelu zmírňující podmínky pro dávky na pomůcky postiženým lidem. Prezident Zeman podepsal i další zákony - nově například exekutoři budou moci zabavovat řidičské průkazy neplatičům výživného za studující děti do 26 let věku. Další změnou je třeba snížení ročních limitů na doplatky za léky pro děti a důchodce nebo přidělování insolvenčních případů soudcům podle automatického a náhodného systému. Svým podpisem prezident stvrdil i zpřísnění postihu za nelegální taxislužbu nebo zvýšení odměn za účast na vojenském cvičení pro vojáky aktivních záloh. Odměny jsou náhradou platu v zaměstnání. Další novinkou je taky posílení práv vlastníků bytů vůči neplatičům - ti budou mít podle novely zákona přednostní nárok na aspoň částečnou úhradu pohledávek souvisejících se správou domu. Prezident také podepsal novelu živnostenského zákona, která by podle vlády měla snížit administrativní zátěž podnikatelů.